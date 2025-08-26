Son Günlerde Sosyal Medyada Yayılıyor

SOSYAL MEDYADA YAYILAN SALDIRI VİDEOLARI

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan videolar, 23 yaşındaki balina eğitmeni Jessica Radcliffe’in “Pacific Blue Marine Park”ta bir katil balina tarafından saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiğini iddia ediyor. TikTok, X ve Facebook platformlarında paylaşılan bu görüntüler, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ancak bu olayın gerçeği nedir?

GERÇEKLER ARAŞTIRILDI

Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu videoların ve fotoğrafların yapay zeka teknolojisiyle üretildiği tespit edildi. Yani sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler, gerçek bir olayı yansıtmıyor. Jessica Radcliffe’ın bir katil balina tarafından öldüğü iddiaları, resmi kaynaklar tarafından kesinlikle doğrulanmadı. Ayrıca “Pacific Blue Marine Park” yetkililerinin de konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı bilgisi bulunuyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, yapay zeka ile üretilen benzeri sahte videoların hızla yayıldığını ve toplumsal algıyı etkileyebileceğini belirtiyor. Sosyal medya kullanıcılarının doğrulanmamış içeriklere karşı daima daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu durum, dijital dünyada bilgiyi sorgulamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.