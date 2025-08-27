Son Günlerde Taciz İfşaları Artıyor

Son günlerde kültür-sanat dünyası, sosyal medyada peş peşe gelen taciz ifşalarıyla sarsılıyor. Başlangıçta fotoğrafçılarla ortaya çıkan bu skandallar, hızla sanatın farklı alanlarına yayıldı. Kadınlar, çıplak poz verme zorunluluğu, manipülasyona maruz kalma ve bazen de doğrudan fiziksel tacize uğradıklarını belirten mesajlarla kendilerini ifade etmeye başladı. Sosyal medya paylaşımlarında yalnızca eylem değil, faillerin isimleri ve mesaj kayıtları da açıkça ortaya konuyor. İlk olarak erkek fotoğrafçılara yönelik iddialar gündeme gelse de, süreç içinde oyuncular, sanat eleştirmenleri ve daha birçok sektörden isimler ifşa edilmeye başladı. Paylaşımlar, adeta dalga dalga yayılmaya devam ediyor.

YENİ İDDİALARDAN BİRİ

Gündeme bomba gibi düşen bir diğer isim de yönetmen Selim Evci. Yaprak Civan adındaki bir kadın, Evci’nin ofisinde asistanı olduğu sıralarda fiziksel tacize uğradığını öne sürdü. Civan, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşarak sürecin bir parçası oldu. İddiaların ardından Akbank Sanat, Selim Evci ile olan tüm iş ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir.” Akbank Sanat, kültür-sanat desteğini güven ilkesi ve kurumsal prensipler çerçevesinde devam ettireceğini açıkladı.

DİJİTAL YAYIN PLATFORMUNDAN AÇIKLAMA

Yönetmen Selim Evci hakkında gelen taciz iddialarının ardından dijital yayın platformu MUBI’den de bir adım geldi. Platform, Evci’nin filmleri ile ilgili kararını kamuoyuyla paylaştı. MUBI’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut içerikler ve gelecek projelerle ilgili önemli değişiklikler duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz.”