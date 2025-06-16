Son Hafta Yoklama Alınır Mı?

SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Son haftada yoklama alınıp alınmayacağı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitişi yaklaşırken birçok kişi tarafından merak ediliyor. Öğrenciler, okula gitmedikleri takdirde okulun son haftasında devamsızlık yazılıp yazılmayacağına dair araştırmalar yapıyor. Okullarda son hafta yoklama alınıp alınmadığı, hem öğrenciler hem de veliler açısından sıkça tartışılan bir konu haline geldi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI UYARILARI

Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık sorunu yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar okula devam etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu durum, karne işlemleri nedeniyle son hafta devamsızlık durumunun yazılıp yazılmayacağına dair endişeleri artırıyor. Bu konuyla ilgili en doğru bilgiye, okul yönetimlerinden ulaşmak mümkün.

OKUL YÖNETİMİNDEN ALINACAK BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğrencilerin okulun son günlerinde okula gitmesi gerektiğini vurgularken, öğrenciler konuya dair bilgileri detaylı şekilde araştırmaya devam ediyor. İlgili okuldan bilgi almak, bu konuda en sağlıklı ve güncel verilere ulaşmanın en etkili yolu olabilir.