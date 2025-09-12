Haberler

Son Haftada 38 İlde 161 DEAŞ Yakalandı

DEAŞ ÜYELERİNE YÖNELİK OPERASYNLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 38 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 161 DEAŞ üyesinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla, DEAŞ terör örgütü ile mücadele eden polis ekiplerinin başarılarını paylaştı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlarla yakalanan 161 şüphelinin, terör örgütü içinde aktif olarak yer aldığı ve DEAŞ’a finansal destek sağladığı belirlendi. Eş zamanlı olarak yapılan bu operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller de ele geçirildi.

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

