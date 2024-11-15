Son Hava Durumu Raporu Açıklandı Meteoroloji Kuvvetli Yağışlara Karşı Uyardı

GENEL HAVADURUMU VE YAĞIŞLAR

Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar ülkeyi etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin birçok bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçerken, Marmara Bölgesi genelinin, Ege’nin kuzey ve batı kesimlerinin, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu alanlarının, Batı ve Doğu Akdeniz’in, kıyı kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, iç kesimlerde ise yağmur, Doğu Karadeniz ve yüksek Doğu Anadolu Bölgelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Ege’nin batı kıyıları, Batı Karadeniz’in doğu kesimlerinde ve Orta ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarının yarın (Cumartesi), Akdeniz kıyı kesimleri dışındaki yerlerde 2 ila 4 derece düşmesi, Akdeniz kıyılarında ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden eserken, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege’nin batı kıyısı ve Batı Karadeniz’in doğu kesimi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli geçeceği öngörülüyor. Bu nedenle olumsuz durumlarla karşılaşmamak için dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir konu.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olacak. Bursa 10°C, 14°C aralığında, Edirne 5°C, 12°C, İstanbul 10°C, 13°C, Kocaeli 11°C, 13°C civarında olacak.

Ege Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, genelinde sağanak ve kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir çevresinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Denizli ise 10°C, 19°C, İzmir 13°C, 18°C, Manisa 12°C, 16°C olacak.

Akdeniz Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu geçerken, Antalya, Adana, Osmaniye ve Mersin’in doğu, Hatay’ın kıyı kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana 11°C, 22°C, Antalya 15°C, 22°C, Hatay 12°C, 20°C olarak tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi ise parçalı ve çok bulutlu, doğuda ve Eskişehir ile Ankara’nın güney ve batı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ankara 6°C, 12°C, Eskişehir 7°C, 11°C, Kayseri 2°C, 14°C ve Konya 5°C, 14°C aralığında sıcaklıklar gözlemleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 6°C, 10°C, Düzce 10°C, 12°C, Kastamonu 5°C, 10°C gibi sıcaklıklar bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi oldukça bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 5°C, 12°C, Samsun 11°C, 14°C, Trabzon 13°C, 15°C sıcaklıkta olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ile geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum -3°C, 7°C, Kars -6°C, 9°C, Malatya 1°C, 15°C ve Van 0°C, 11°C civarında sıcaklık olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Diyarbakır 4°C, 16°C, Gaziantep 7°C, 19°C, Siirt 8°C, 14°C ve Şanlıurfa 10°C, 20°C olarak tahmin ediliyor.