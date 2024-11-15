Son Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE SAĞANAK YAĞIŞLAR ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Karla karışık yağmur ve sağanak yağışlar, ülkemizin çeşitli bölgelerini etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre: Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak. Marmara bölgesi, Ege’nin kuzey ve batısı, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz’in İskenderun Körfezi ve Toroslar ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği belirtiliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde ise yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar yağışı olabiliyor. Ayrıca, Ege’nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarında yerel olarak güçlü yağışların yaşanması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DÜZENİ

Hava sıcaklıklarının yarın (Cumartesi) Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece düşmesi, Akdeniz kıyılarında ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden esecek, güneybatı ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgarların (40-60 km/sa) estiği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege’nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarında görülecek olan yağışların yerel kuvvetli olabileceğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir konu.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Bursa’da hava durumu 10°C, 14°C aralığında, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Edirne’de 5°C, 12°C parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı. İstanbul’da ise 10°C, 13°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı bir hava durumu var. Kocaeli 11°C, 13°C aralığında, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçiyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, genel olarak sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Özellikle İzmir çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların olması muhtemel.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesi ise parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana ve Osmaniye ile Mersin’in doğu kesimleri, Hatay’ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana’da hava 11°C, 22°C, Antalya’da ise 15°C, 22°C aralığında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Eskişehir ile Ankara’nın güney ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara’da 6°C, 12°C, Eskişehir’de ise 7°C, 11°C olarak hava durumu belirtiliyor.

BATI KARADENİZ VE ORTA DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Ortada ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve (2200m rakım üzeri) kar yağışı bekleniyor. Erzurum 7°C, 12°C aralığında, Kars ise 9°C, 15°C olarak belirtiliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 4°C, 16°C, Gaziantep 7°C, 19°C olarak hava durumu aktarılıyor.