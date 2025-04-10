Son Veriler Enflasyonu Hafifletiyor

ENFLASYONIST BASKILARDA HAFİFLEME GÖRÜLÜYOR

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) Mayıs toplantısı öncesinde yayımlanan son veriler, ABD ekonomisindeki enflasyonist baskıların azaldığını gösteriyor. İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, aylık fiyatlar Mayıs 2020’den itibaren ilk defa düşüş gösterdi. Piyasa analistleri, kripto paraların bu olumlu verilere tepkisiz kalmasında yatırımcıların ticaret müzakereleri ve tarife değişiklikleri gibi diğer ekonomik gelişmelere odaklanmasının etkili olduğunu belirtiyor.

TÜFE’DE GÖRÜLEN DÜŞÜŞLER

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını duyurdu. Bu oran, Şubat ayındaki yüzde 2,8’lik artışın altında kaldı. Aylık bazda fiyatlar ise yüzde 0,1 düşerek, Mayıs 2020’den bu yana ilk düşüş kaydedildi. Dalgalı gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, çekirdek TÜFE yalnızca yüzde 0,1 arttı. Bu artış, tahmin edilen yüzde 0,3’ün ve Şubat ayındaki yüzde 0,2’lik artıştan da daha düşük oldu. Yıllık çekirdek TÜFE artışı ise yaklaşık dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 2,8’e indi.

TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto paralar hafif artış gösterdi. Ancak bu yükseliş kısa süre içinde sona erdi ve fiyatlar açıklama öncesindeki seviyelere geri döndü. Nansen araştırma analisti Aurelie Barthere, TÜFE verilerinin sürpriz içermemesi durumunda kripto piyasasında sınırlı bir etki yaratacağını önceden ifade etmişti.

HİSSE SENETLERİNE ETKİ

Yumuşak enflasyon verilerine rağmen ABD hisse senetleri ve vadeli işlemler endeksleri değer kaybetti. S&P 500, yüzde 3 düşerken, S&P vadeli işlemleri, Dow vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri de benzer kayıplar yaşadı. Başkan Donald Trump, mevcut ticaret müzakereleri çerçevesinde Çarşamba günü genel tarifeleri yüzde 10 indirdi ve 90 günlük bir duraklama uyguladı. Bununla birlikte, Çin ithalatına uygulanan tarifeleri ise yüzde 145’e yükseltti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Trump’ın geçici tarife duraklamasına karşılık benzer bir adım attı.