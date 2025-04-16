Son Yarı Finalistler Belli Oldu

SON YARI FİNALİSTLER BELİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son dörtteki takımlar kesinleşti. Inter ve Arsenal, rakiplerini eleyerek yarı finale adlarını yazdırdı. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda çeyrek finalin ikinci maçları, bu akşam oynanan mücadelelerle tamamlandı.

ARSENAL, REAL MADRİD’İ ELEDİ

Geçtiğimiz hafta sahasında İspanyol devini 3-0’lık skorla yenen Arsenal, bu akşam deplasmanda Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı. Arsenal, 13. dakikada Bukayo Saka ile bir penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı golsüz tamamlandı. 65. dakikada Saka’nın attığı gol ile öne geçen Arsenal, Real Madrid’in 67. dakikada Junior Vinicius’un kaydettiği golle eşitliği sağladığına tanıklık etti. Maçın son dakikalarında, 90+4’te Gabriel Martinelli’nin attığı gol sayesinde Arsenal, 2-1’lik skorla galip gelerek tur atlamayı başardı.

INTER, BAYERN MÜNİH’İ ELEDİ

Gecenin diğer mücadelesinde Inter, deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi. İlk yarının golsüz bitmesinin ardından, Bayern Münih 52. dakikada Harry Kane’in attığı golle öne geçti. Ancak 58. dakikada Lautaro Martinez ve 61. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun asistinde Benjamin Pavard’ın golleri, Inter’i 1-0 geriden 2-1 öne geçirdi. Bayern Madrid, 76. dakikada Eric Dier ile eşitliği sağladı fakat sonuç olarak müsabaka 2-2 sona erdi ve Inter, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

– İSTANBUL