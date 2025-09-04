Son Yıllarda Emekliler Kıyı İllere Yöneliyor

EMEKLİLER ARASINDA GÖÇ HAREKETİ

Son yıllarda Türkiye’de emekliler, büyük şehirlerin kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşmak için kıyı ilçelerine yönelmeye başladı. Doğa ile iç içe, sakin bir yaşam arayan emekliler, özellikle Ege Bölgesi’nde bulunan çeşitli ilçeleri tercih ediyor. Yapılan değerlendirmelere göre; İzmir’in Urla ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın’ın Kuşadası ilçesi, emekli nüfusunun en çok arttığı yerler arasında yer alıyor.

URLA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

İzmir’in güney kıyısında konumlanan Urla, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi dokusuyla emeklilerin gözdesi haline geliyor. Deniz manzaralı evler ve huzurlu sokaklar sunan Urla, sakin bir yaşam ortamı arayan emekliler için cazip hale geliyor. Emeklilerin bu ilçeye olan ilgisi, bölgenin popülaritesini artırıyor.

SEFERİHİSAR’IN SAKİN ŞEHİR UNVANI

Urla’nın komşusu Seferihisar ise Türkiye’nin ‘Cittaslow’ yani ‘Sakin Şehir’ unvanını taşıyan ilk ilçesi olarak dikkat çekiyor. Bu ilçede benimsenen yavaş yaşam felsefesi, emeklilerin ilgisini çeken unsurlar arasında. Organik tarım, doğal pazarlar ve huzurlu kırsal alanlar, Seferihisar’ın sunduğu yaşam kalitesini artırıyor.

KUŞADASI’NDA SOSYAL ZENGİNLİK

Aydın’a bağlı Kuşadası, tarihi mirası ve turistik olanakları ile emeklilere sosyal bir yaşam sunuyor. Deniz kenarında yaşamak, kültürel etkinliklere katılmak ve yıl boyu tatil havası solumak isteyen emekliler, sıkça bu ilçeye yöneliyor. Bu üç ilçeye olan yoğun ilgi, gayrimenkul piyasasında da değişim yaratmaya başladı. Talep artışıyla birlikte konut fiyatlarında yükseliş gözlemlenirken, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısı da bu göç ile dönüşüyor.