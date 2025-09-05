Son Yıllarda Siyaset Gelişmeleri Devam Ediyor

SON YILLARDAKİ SİYASİ GELİŞMELER

Son dönemlerde Türkiye’deki siyasi atmosfer, yalnızca seçim süreçleriyle değil, aynı zamanda parti içi yönetimsel değişikliklerle de dikkat çekiyor. Bu bağlamda, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyeti, en çarpıcı örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Hasan Babacan kayyum heyetinden ayrıldı mı? Hasan Babacan kayyum heyetinden neden ayrıldı? İşte detaylar.

HASAN BABACAN’IN ÇEKİLMESİ

Evet, Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi. 5 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla atanan geçici kayyum heyetinde yer alan Hasan Babacan, bu görevden çekildiğini açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu durumu “Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı” diyerek duyurdu. Bu açıklamalar, diğer kaynaklar tarafından da teyit edilerek, Babacan’ın görevden ayrıldığına dair net ifadelerle desteklendi. Bu gelişme, heyetin geleceği hakkında kamuoyunda merak uyandırdı.

RESMİ AÇIKLAMALARDA BELİRSİZLİK

Özgür Çelik, “Hasan Babacan ayrılma kararı aldı” dediği halde, belirli bir gerekçeye değinmedi. Basında net bir neden açıklanmaması, durumu daha da belirsiz kıldı.

SİYASAL DİNAMİKLERİN ETKİSİ

CHP içindeki dengelerin yeniden şekillenmesi, bu sürecin önemli bir parçası olarak görülebilir. Mahkeme kararıyla oluşturulan kayyum heyeti, geçici bir yapı olarak belirlendi ve bu yapının ileride yeniden değerlendirilmesi muhtemel görünüyor. Ayrıca, heyetin diğer üyeleriyle birlikte CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri de kamuoyuna yansıdı. Bu durum, Babacan’ın görevden çekilme kararının disiplin süreçleriyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

NET BİR SEBEBİN YOKLUĞU

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilerde, Babacan’ın ayrılma nedenlerine dair kesin bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle, “çekilme kararı aldığı” ifadesi dışındaki tüm değerlendirmeler, mevcut siyasi süreçler üzerinden şekilleniyor.