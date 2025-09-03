Haberler

Son Zamanlarda Florya’da Skandal Görüntüler

SKANDAL GÖRÜNTÜLER İSTANBUL’DA ORTAYA ÇIKTI

Son zamanlarda kamuya açık alanlarda meydana gelen skandallara bir yenisi daha eklendi. Bu defa olay yeri İstanbul’un Florya semti oldu. Bir parkta kaydedilen görüntülerde, iki gencin çevredekilerin varlığını hiçe sayarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan bu görüntüler için kullanıcılar “Bu olayları normalleştirmeyin” şeklinde yorumlar yapmaya başladı. Bu durum, toplumda rahatsızlık yaratan bir konu haline geldi.

CHP, İstanbul Mahkemesi’ne İtiraz Etti

CHP, İstanbul il yönetimini görevden uzaklaştıran mahkeme kararına itiraz etti. Avukat Çağlayan, kararı Anayasa'ya aykırı buldu ve üst mahkemelere başvuracaklarını ifade etti.
Türk Kulüpleri İçin Tarihler Belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ertelenen maçlar için yeni tarihler belirledi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüplerin karşılaşmaları planlandı.

