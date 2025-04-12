Son Zamanlarda Miras Tartışmaları Gündemde

Son zamanlarda magazin dünyasında miras paylaşımı ile ilgili tartışmalar gündemin önemli bir maddesi haline gelirken, sanatçı Ümit Besen bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gazete Magazin’e verdiği demeçte, hem ailesine olan bağlılığını hem de vasiyet konusundaki kesin tutumunu içten bir şekilde dile getirdi.

MİRAS KONUSUNDAKİ DURUŞU

Besen “Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir.” diyerek bu konuda hiçbir endişesi olmadığına vurgu yaptı. 68 yaşındaki ünlü sanatçı, “Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir.” şeklinde bilgi verdi.

2 Ocak 2025’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Ferdi Tayfur’un vefatı sonrasında Tayfur ailesinde bir miras krizi ortaya çıkmıştı. Açıklanan vasiyette, Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt’un yer almaması dikkat çekti.

CÜNEYT ARKIN’A DAİR GÜNDEM

Bir başka tartışma ise sinemanın önemli ismi Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından meydana geldi. Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan pay alamadığı ve mal kaçırdıkları iddiasıyla babasının ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşine dava açtı. Bu durum, miras paylaşımındaki sıkıntıların ne kadar karmaşık olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.