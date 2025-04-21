Son Ziyarette Ahmet Türk Yoktu

İMRALI CEZAEVİ’NE YAPILAN ZİYARET

İmralı Cezaevi’ne gerçekleştirilen son ziyaret kapsamında, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya gitti. Ancak heyetin içerisinde bulunması beklenen Ahmet Türk’ün ziyarete katılmaması dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadı.

AHMET TÜRÜN SAĞLIK DURUMU

Türk’ün geçtiğimiz günlerde Ankara’daki bir hastaneye gittiği ve burada kontrol altında tutulduğu açıklandı. Ancak sağlık durumu hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmedi. Ankara’daki bir sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulan Ahmet Türk’ün mevcut durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Şu an için ileriye dönük herhangi bir sağlık riski ya da kritik bir durumda olmadığı, doktor kontrolü altında tedavi sürecinin sürdüğü ifade edildi.