Sona Sağlam, Organik Sebze Yetiştiriyor

ORGANİK TARIMIN BAŞARISI

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir bahçede kurulan sera ile organik sebze üretimi gerçekleştiriliyor. Yeni Mahalle’de yaşayan Sona Sağlam, yıllar önce eşiyle birlikte evlerinin bahçesine iki sera kurarak organik domates, salatalık, biber ve birçok ürün yetiştirmeye devam ediyor. Bu seralarda yıllık ortalama 500 kilogram domates ve salatalık ile 250 kilogram biber üretiliyor.

SOĞUK İKLİMİN GETİRDİĞİ ZORLUKLARI AŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sağlam, organik ürün yetiştirmenin verimli bir şekilde gerçekleştiğini aktarıyor. Sarıkamış’ın soğuk iklimi hakkında “Sarıkamış soğuktur, burada bir şey yetişmez” eleştirilerini dile getiren Sağlam, “Şu anda domates, salata, kıl biberi, kapya, dolmalık ve köy biberi gibi ürünleri organik olarak elimizin emeğiyle eşimle birlikte yaptık, başardık. Maşallah verimimiz çok güzel oldu, komşuların yanı sıra organik ürün olduğunu duyanlar gelip kilo kilo alıyorlar.” şeklinde konuştu.

DESTEK BEKLENTİSİ

Seralarda çalışmaktan büyük bir zevk aldığını belirten Sağlam, işin daha da gelişmesi için destek beklediklerini ifade ediyor.