Sonar Araştırması: Türkiye’nin Güncel Tercihleri

SONAR ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Araştırma şirketi SONAR, “Türkiye’nin Tercihleri Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Bu araştırmaya göre toplumun %82.2’si memur ve emekli maaşlarına yapılan %11.5 ve %15.7’lik zam oranlarını yetersiz buluyor. Anket, çeşitli konularda toplumun görüşlerini ortaya koyarken, altın fiyatlarının artışıyla ilgili soruya verilen yanıtta ise %65.5 “altın fiyatlarıyla ilgilenecek maddi durumum yok” cevabını vermiş. Yalnızca %5.1’lik bir kesim daha fazla altın yatırımı yapma eğiliminde.

TOPLUMSAL SORUNLAR VE S ORUŞTURMA DEĞERLENDİRMELERİ

Araştırmaya katılanların %83.8’i, hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluğun Türkiye’nin en büyük sorunları arasında yer aldığını vurgulamış. Geçtiğimiz ay Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a açılan soruşturmalar, toplumun %46.9’u tarafından doğru bulunmuyor. Ayrıca, erken seçim talep edenler %57.8 oranında. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sahte diploma soruşturmasını yanlış bulanlar ise %58.3 olarak belirlenmiş. Belediyelere yapılan soruşturmaların taraflı bulunduğunu söyleyenlerin oranı %66.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ PARTİLERE YÖNELİK TERCİHLER

Anket sonuçlarında, “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusuna yanıt verenlerin %36.4’ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, %31.7’si İBB Başkanı İmamoğlu’nu, %15.2’si ise ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı tercih ediyor. “Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunda ise CHP %22.3 ile önde, AK Parti %20.1 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti %5.1, MHP ise %4.7 oy alıyor. Kararsızım diyenlerin oranı %16, sandığa gitmem diyenler %13.1, fikrim yok diyenler ise %4.9 olarak ölçülüyor.