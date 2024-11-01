“Sonbahar Mevsiminde Bağışıklığı Artıran 9 Besin”

ÖNEMLİ BESİNLER VE BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRME

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Dönmez, “Kaliteli, dengeli ve yeterli beslenmek özellikle sonbahar ve kış aylarında çok daha fazla önem taşıyor. Son dönemde çok sık görülen gribal enfeksiyonlardan korunmak ve hastalığı hızlıca atlatmak için sofralarda bol bol mevsim sebzelerine yer vermek, meyvede aşırıya kaçmamak, her gün yeterli su ve sıvı tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Doktora danışmadan kullanılan vitamin takviyelerinden ve içeriğinden emin olunmayan bitki çaylarından uzak durmak da çok önemli, çünkü bunlar vücutta depolandığında böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi ciddi hastalıklara yol açabilir” diyor. Uzman, sonbaharda bağışıklığı güçlendirmede etkili 9 besin hakkında önemli uyarılarda bulunuyor.

PORTAKALIN FAYDALARI VE KULLANIMI

Portakal, içerdiği C ve A vitaminleri sayesinde kışın bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besinlerden biri. Potasyum ve folat gibi mineraller barındıran portakal, kalp sağlığını korumaya ve kan basıncını düzenlemeye katkı sağlıyor. Ancak lif tüketimini artırmak ve şeker alımını azaltmak açısından portakal suyu yerine portakalın kendisini tüketmek daha sağlıklı oluyor. Asidik yapısı ise reflü veya mide rahatsızlıklarını tetikleyebiliyor.

Ispanak VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yüksek oranda demir, kalsiyum, A ve C vitamini ile folat içeren ıspanak, bu vitaminler sayesinde hücreleri koruyor, kemik sağlığını destekliyor ve bağışıklık sisteminin zayıflamasını önlüyor. Besin değeri kayıplarını önlemek amacıyla ıspanak kısa sürede ve düşük ısıda pişirilmeli. Haftada iki kere ıspanak tüketmek bağışıklık sistemini destekliyor, ancak oksalat içeriği yüksek olduğundan böbrek taşı sorununu artırabiliyor. K vitamini içeriği de kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebiliyor.

BALIK VE FAYDALARI

Balık, vücutta üretilemeyen ve bu nedenle besinlerle alınması gereken Omega 3 yağ asidi açısından zengin bir besin. Enflamasyonu azaltarak bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırıyor. Selenyum ve çinko kaynağı olan balık, bağışıklık sistemini destekliyor ve kalp sağlığını koruyor. Zengin protein kaynağı olması da vücudun antikor üretimini ve enfeksiyonlarla mücadele etmesini sağlıyor. Haftada iki-üç kere buğulama veya fırında pişirilmiş balık tüketmek öneriliyor; kızartmadan kaçınmak gerekiyor.

YOĞURT VE PROBİYOTİK ETKİSİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Dönmez, “Vücudumuzdaki yararlı bakteriler olan probiyotikleri içeren yoğurt özellikle bağışıklık sistemi için önem taşıyor. Probiyotikler sindirim sistemini destekliyor, bağırsak florasını dengeliyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Ayrıca kalsiyum ve fosfor içeriği ile kemik sağlığını destekliyor. Genel olarak günde 200-250 gram yoğurt tüketimi sağlığı desteklemek için önemli. Alternatif olarak kefir ve fermente gıdalar tercih edilebilir,” diyor.

İLKBAHAR SEBZELERİ VE NAR

Balkabağı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan beta-karoten içeriyor. C vitamini, E vitamini ve çinko gibi antioksidanlar ile vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Potasyum içeriği de kan basıncını düzenliyor. Tohumları çinko ve magnezyum kaynağı; ancak yüksek karbonhidrat içeriği sebebiyle diyabet hastaları ve yüksek potasyum nedeniyle böbrek hastalarının dikkatli tüketmesi gerekiyor.

Kereviz, flavanoidler ve C vitamini gibi antioksidanlar barındıran bir sonbahar sebzesi. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağı olan kereviz, sindirim sistemi sağlığını destekliyor ve tokluk süresini uzatıyor. Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan kereviz, salatalar, çorbalar veya atıştırmalık olarak tüketilebilir. Nar, içeriğindeki polifenoller ve C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlıyor.

BROKOLİ VE HAVUÇUN YARARLARI

Yüksek C vitamini içeriği ile beyaz kan hücrelerinin üretimini artıran brokoli, aynı zamanda toksinlerin temizlenmesine de yardımcı oluyor. Yüksek lif seviyesi ile bağırsak sağlığını korurken, düşük kalori içeriği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

Havucun içeriğinde bulunan yüksek miktardaki beta karoten, vücutta A vitaminine dönüştürülerek bağışıklık hücrelerinin üretimini destekliyor. Göz sağlığına da katkı sağlıyor. Lif içeriği, bağırsaklarda sağlıklı bakteri dengesini koruyarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Günde bir-iki havuç tüketimi öneriliyor, ancak aşırıya kaçmamak ciltte renk değişikliklerine neden olabiliyor.