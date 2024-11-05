Sonbahar Renkleriyle Porsuk Çayı’ndaki Ördekler

SONBAHARIN RENKLERİ GÖRÜNTÜLERİ ZENGİNLEŞTİRİYOR

Eskişehir’de sonbahar mevsiminin hakim olduğu bu günlerde, Porsuk Çayı’ndaki yüzen ördeklerin görüntüleri göz alıcı manzaralar sunuyor. Odunpaazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nden akarak ilerleyen Porsuk Çayı, yeşilbaş ördeklerin güzelliği ile dolup taşıyor. Sonbaharın canlı renkleriyle kaplanan bu doğal ortamda, yeşilbaşlar ve diğer ördek türlerinin keyifle yüzdüğü anlar gözlemleniyor.

DOĞAL YAŞAMIN DİNAMİK GÖRÜNTÜLERİ

Ördeklerin zaman zaman su kenarına yaklaşarak, diğer zamanlarda da kanat çırparak Porsuk Çayı’na giriş yaptığı gözlemleniyor. Bu doğal yaşam sahnesi, hem ziyaretçilere hem de bölge sakinlerine huzur veriyor. Bu canlı manzaralar, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.