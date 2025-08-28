Sonbahar Saç Dökülmesi Normaldir

SONBAHARDAKİ SAÇ DÖKÜLMESİ NORMALDİR

Sonbaharın gelmesiyle birçok kişinin saç dökme problemi yaşadığını belirten Smile Hair Clinic’in kurucu ortaklarından Dr. Mehmet Erdoğan, mevsimsel saç dökülmesinin fizyolojik bir olay olduğunu ifade ediyor. Dr. Erdoğan, “Sonbaharda saç dökülmesinde belirgin bir artış gözlemlenmesi normaldir. Vücudumuz yazın maruz kaldığı güneş ışığı, deniz, havuz gibi çevresel faktörlerin etkisini sonbaharda tolere etmeye çalışır. Bu dönemde saçlar, dinlenme fazına geçer ve dökülmeler artabilir. Ancak dökülme 6-8 haftadan uzun sürüyorsa veya yoğunlaştıysa altında başka nedenler olabilir, göz ardı edilmemeli” diyor.

MEVSİMSEL DÖKÜLMENİN TEMELLERİ

Dr. Erdoğan, sonbahar yaklaşırken mevsimsel saç dökülmelerine dikkat çeken uyarılarda bulundu. “Mevsimsel dökülme genellikle geçici ve yaygındır. Saç telleri zayıflamaz, sadece sayısal olarak dökülme artar. Bireylerin dökülme sürecini birkaç hafta gözlemlemesi gerekiyor. Eğer dökülmeye saç tellerinde incelme, kafa derisinde açıklık veya genel saç hacminde azalma eşlik ediyorsa; hormonal dengesizlikler, vitamin-mineral eksiklikleri veya genetik faktörler gibi altta yatan nedenlerin araştırılması gerekiyor. Saçlarımızın döngüsü mevsimlere bağlı olarak değişebilir ama bu süreci profesyonel destekle sağlıklı şekilde yönetmek elimizde” şeklinde konuşuyor.

SONBAHARDA SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN 5 TAVSİYE

Saç bakım rutininizi gözden geçirin: Saç tipinize uygun, sülfatsız ve besleyici şampuanlar tercih edin.

Dengeli beslenin: Biotin, çinko, demir ve omega-3 yağ asitleri yönünden zengin besinleri tüketin.

Saç derinizi ihmal etmeyin: Saç köklerini canlandıran masajlar ve nemlendirici tonikler kullanın.

Stresle baş edin: Yoğun stres, saç dökülmesini artırabilir.

Profesyonel destek alın: Gerekirse PRP, mezoterapi veya saç analizi gibi klinik desteklerle dökülmeyi kontrol altına alın.