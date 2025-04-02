Sonbaharın Kralı Üzümü Yaygınlaşıyor

SONBAHARIN KRALI ÜZÜMÜNÜN DİKİMİ YAYGINLAŞIYOR

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde soğuk hava şartlarına karşı dayanıklılığı ile dikkat çeken “Sonbaharın Kralı” (Autumn King) üzüm türünün dikimi hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Geç olgunlaşan, iri taneli ve çekirdeksiz olan bu üzüm türü, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinden geldiği öğrenildi. Sarıgöllü üzüm üreticisi Fatih Akın, Autumn King üzümünün soğuktan etkilenmediğini ve ekonomik avantajlar sunduğunu belirtiyor.

ÜZÜMÜN AVANTAJLARI

Akın, “Bu üzüm türünde ticari bir üzümde olması gereken tüm özellikler mevcut. Dayanıklılık, yüksek verim, gösterişli iri taneler ve kütür kütür bir yeme zevki sunuyor. Çekirdeksiz olmasına rağmen giberellik uygulamasına gerek duyulmaması, üreticiler için önemli bir avantaj. Giberellik kullanımı ekstra maliyet, ekstra iş ve doğru zamanlama gerektiren zorlu bir süreç.” diyor. Öte yandan, üzümün en önemli özelliklerinden biri geç uyanması olarak öne çıkıyor.

GEÇ UYANAN ÜZÜM KORUNUYOR

Fatih Akın, “Manisa’da diğer üzüm türleri 20-25 gün önce uyanmaya başladı ve 22-23 Mart’ta birçok mahallede don zararı oluştu. Ancak Autumn King, o tarihlerde henüz uyanmadığı için dondan etkilenmedi. Bu özellik, Ege Bölgesi için mart sonu, İç Anadolu Bölgesi için ise nisan sonu yaşanan bahar donlarından korunmayı sağlıyor. Böylece emekleriniz bir anda yok olmuyor.” ifadelerini kullanıyor.

Sarıgöl’de yaklaşık 50 dekarlık alanda 5-6 çiftçi tarafından yetiştirilen Autumn King üzüm türü, uyanmaya başlamakta. Katkı sağladığı verimle diğer ürünlerle arasındaki farkı kısa sürede kapatması, mart ayındaki don olaylarının geçmesinden sonra daha fazla tercih edilmesine neden oluyor.