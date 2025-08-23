Söndürülen Yangın, Tamirhanede Hasar Yarattı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEBİ

Sinop’ta bir tamirhanede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Merkeze bağlı Kabalı köyünde yer alan Ömer Diri’ye ait tamirhanede çıkan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen fark edildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda tamirhanede çeşitli hasarlar oluştu.