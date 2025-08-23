Haberler

Söndürülen Yangın, Tamirhanede Hasar Yarattı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEBİ

Sinop’ta bir tamirhanede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Merkeze bağlı Kabalı köyünde yer alan Ömer Diri’ye ait tamirhanede çıkan bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen fark edildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda tamirhanede çeşitli hasarlar oluştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray Kayseri’ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynamak üzere Kayseri'ye gitti. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Haberler

Galatasaray Kayseri’ye geldi, bekliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için özel uçakla Kayseri'ye ulaştı ve burada taraftarları tarafından karşılandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.