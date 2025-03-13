Soner Aydoğdu’nun Fenerbahçe Maçına Hazırlığı

SAMSUNSPOR’UN HEDEFLERİ

Samsunspor’un önde gelen futbolcularından Soner Aydoğdu, Süper Lig’de 28. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada puan ya da puanlar almak için sahada olacaklarını ifade etti. Kırmızı-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü saat 20.30’da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Nuri Asan Tesisleri’nde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydoğdu, önceki haftaki Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi. “Adana Demirspor maçı bitti. Geride bıraktık. Zor maç olacağını biliyorduk, söylemiştik zaten. Zordu ama geçti. Ama çok şükür üç puan almayı bildik ve önümüze hedeflerimizi emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIK

Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini belirten Aydoğdu, “Bu hafta da gerçekten çok güzel bir maç. Çok güzel bir atmosferde oynayacağız. İki takımın da form grafiği iyi durumda. Oraya gideceğiz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Puan ya da puanlar almak için sahada var olacağız. Bunu da göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

Soner Aydoğdu, Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında oynadıkları mücadelede attığı golü hatırlatarak, “Fenerbahçe’yle ilk maçta da sonradan oyuna girip gol atmıştım. Belki 3-2 maçı alabilirdik ama nasip olmadı. Beraberlik nasip oldu. Herkes gol atmak ister, katkı vermek ister ama önemli olan takımın başarısı. Takıma katkı vermek için o sahada var olacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ BİR PERFORMANS SERGİLİYORUZ

Takımın genel performansını değerlendirirken, Aydoğdu şunları aktardı: “İyi çalışıyoruz, takım olarak iyi çalışıyoruz, bireysel anlamda iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes takıma katkı vermeye çalışıyor ve katkı da veriyor. Bu sene zaten en önemli şeylerden bir tanesi de o. Oynayan, oynamayan herkes beş dakikada olsa yarım saat, doksan dakika oynayan herkes elinden gelen mücadeleyi vererek takıma katkı veriyor ve skora yansıtıyor. Bu da bizim takım olarak takımı yukarı çekiyor.”

ARMA VE TAKIM DEĞERİ

34 yaşındaki futbolcu, forma şansı bulduğunda en iyisini yapmak için çaba gösterdiğini belirtti: “Ben var olduğum bütün kulüplerde her zaman takımı benimseyerek sahada var oldum. Burada da öyleyim. Armanın kıymetini, değerini bilerek sahaya çıkıyorum. O yüzden ne kadar hocamız şans verirse elimden geleni fazlasını yapmaya çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum ve sahip çıkarak çalışıyorum.”

Soner Aydoğdu, “Hedeflerimize birlikte yürüyelim. Birlikte güçlüyüz. Birlikte beraber hedeflerimize ulaşırız” diyerek taraftarları stada destek olmaya davet etti.