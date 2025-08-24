Söngüt Köyü’nde Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Tokat’ın merkeze bağlı Söngüt köyünde bulunan kumaş geri dönüşüm deposunda saat 17.15 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte AFAD ekipleri gönderildi. Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine, ekipler derhal harekete geçti. Yangına karşı yapılan etkili müdahale ile alevler kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE INCELEME

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra, yangının çıkış sebebine dair detaylı bir inceleme başlatıldı.