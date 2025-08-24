Haberler

Söngüt Köyü’nde Yangın Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Tokat’ın merkeze bağlı Söngüt köyünde bulunan kumaş geri dönüşüm deposunda saat 17.15 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte AFAD ekipleri gönderildi. Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine, ekipler derhal harekete geçti. Yangına karşı yapılan etkili müdahale ile alevler kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI VE INCELEME

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra, yangının çıkış sebebine dair detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'deki Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları için 380 personel ve 9 helikopter görevde.
Haberler

Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan off-road yarışlarında iki aracın devrilmesiyle yaralanma olmadan olay atlatıldı; pilotların soğukkanlılığı takdir topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.