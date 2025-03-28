Sonsuzluk Havuzları Tehlike Yarattı!

TEKNOLOJİNİN KIRILGANLIĞI

Bangkok’taki gökdelenlerdeki sonsuzluk havuzlarının taşması, teknolojinin doğa karşısında ne kadar kırılgan olabiliyor olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Modern mimarinin önemli parçalarından biri olan bu havuzlar, deprem sırasında ciddi bir tehlike kaynağı haline geldi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında, Srushti Gopani adlı bir kullanıcının “Whole Bangkok shook like crazy!” notuyla havuz sularının gökdelenlerden aşağı döküldüğü anları paylaştığı bir video dikkat çekiyor. Bu tür olaylar, doğal afetlerin teknoloji üzerindeki etkilerini yeniden düşündürüyor.