Sony Singapur’dan Kripto Para İle Ödeme Dönemi

SONY KRİPTO PARA ÖDEMELERİNE ADIM ATTI

Teknoloji sektöründe önde gelen isimlerden biri olan Sony, Singapur’daki iştiraki aracılığıyla kripto para ödemelerine giriş yaptı. Crypto.com ile yapılan entegrasyon sayesinde, artık Sony Electronics Singapur mağazalarında USDC stablecoin ile ödeme yapılabiliyor. Bu gelişme, hem Sony’nin yenilikçi duruşunu ortaya koyuyor hem de Singapur’un hızla büyüyen dijital varlık ortamındaki konumunu pekiştiriyor.

ÖNEMLİ ORTAKLIK VE YENİ FIRSATLAR

Sony’nin Singapur merkezli yan kuruluşu, kripto para dünyasında kayda değer bir adım attı. Kısa süre önce gelen resmi açıklamaya göre, Sony Electronics Singapur artık Crypto.com ile gerçekleştirdiği entegrasyon sayesinde USDC stablecoin ödemelerini kabul ediyor. Crypto.com Singapur Genel Müdürü Chin Tah Ang, “Kripto ile ödeme yapmayı daha yaygın hale getirmeye çalışıyoruz ve Sony Electronics Singapore gibi köklü ve ileri görüşlü bir markayla ortaklık yapmak, kripto kullanarak günlük mal ve hizmetler için ödeme yapmanın ne kadar basit olabileceği konusunda farkındalığı daha da artırıyor,” diyor. Bu gelişme, Crypto.com’un son dönemlerde gerçekleştirdiği önemli ortaklıklardan biri olarak öne çıkıyor.

SİNGAPUR’DA YENİ BİR DÖNEM

Stablecoin ödemeleri kabul eden Sony’nin Singapur iştiraki, regionde yeni bir akımın başlangıcını temsil edebilir. Şubat sonu itibarıyla yayınlanan raporlara göre, Singapur’daki halka açık mağaza zinciri Metro da müşterilerine Tether’in USDt’si gibi stablecoinlerle ödeme yapma fırsatı sunmaya başladı. Bu girişimler, Singapur’un Web3 şirketleri için önemli bir merkez haline geldiğini gösteren Ocak ayı raporlarıyla da uyuşuyor. Raporlara göre, Singapur, 2024 yılında bir önceki yıla göre iki kat daha fazla kripto lisansı vermiş durumda.

DÜZENLEME YAKLAŞIMI VE GELECEK PLANI

ZKcandy’nin Büyüme Sorumlusu William Croisettier, “Ülke, yatırımcıları korumak için en büyük dijital para birimlerine odaklanarak kripto düzenlemesine riske göre ayarlanmış bir yaklaşım benimsiyor. Singapur ayrıca yeni kripto firmalarının yerel bankacılık ortaklarıyla etkileşime girmesini de kolaylaştırıyor ki bu dünyanın diğer bölgelerinde lüks olarak görülen bir düzenleme,” şeklinde bir açıklama yapıyor.

Kripto ekosisteminin hızla gelişen merkezlerinden biri haline gelen Singapur’da, Kasım ayı sonlarında kripto dostu dijital banka Singapore Gulf Bank’ın 2025 yılında bir stablecoin ödeme şirketi satın almayı planladığı ve bu amaçla en az 50 milyon dolarlık finansman arayışında olduğu haberleri geliyor. Bankanın bu girişimi hayata geçirmek için öz sermayesinin yüzde 10’una kadarını satmayı düşündüğü ifade ediliyor. 2024 yılının sonunda yayımlanan bir araştırma ise, ülkenin düzenleme yaklaşımının Singapur’u Blockchain teknolojisinin küresel bir şampiyonu yapma potansiyelini ortaya koyuyor. Singapur, çeşitli faktörlere dayalı değerlendirmede tüm ülkeler arasında en yüksek puanı almayı başardı.