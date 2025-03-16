Soral: Terörle Tavizsiz Mücadele Şarttır

Bartu Soral’dan güvenlik politikaları ve anayasa değişikliği açıklamaları

TERÖR MÜZAKERE SÜREÇLERİNE TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Melis Yaşar’ın konuğu olduğu programda Türkiye’nin güvenlik politikaları, terörle mücadele süreci, anayasa değişikliği ve genel af gibi konularda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Soral, özellikle terör örgütleriyle yürütülen müzakere süreçlerine karşı çıktı ve bu süreçlerin terörle mücadeleyi zayıflattığını savundu.

Soral, “Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmesi gerekir. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir” diyerek devletin, terör örgütleriyle pazarlık yapmaması gerektiğini belirtti.

YPG TEHDİDİNE VURGU

Soral, Suriye’de faaliyet gösteren YPG terör örgütüne de dikkat çekti. YPG’nin Suriye’nin büyük bir kısmını kontrol ettiğini ifade eden Soral, “YPG, ABD ve İsrail’in desteğiyle bölgede bir alan kontrol ediyor. Bu, Türkiye için büyük bir tehdit” sözleriyle YPG’nin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin bölgedeki varlığı ve terör örgütlerine verdiği destek ile ilgili endişelerini dile getiren Soral, Türkiye’nin bu tehdide karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE GENEL AF DEĞERLENDİRMELERİ

Bartu Soral, anayasa değişiklikleri konusuna da değinerek, anayasaların milletin iradesine uygun olarak şekillenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan değişikliklerin toplumun tamamını kapsayıcı ve koruyucu olması gerektiğine dikkat çeken Soral, genel af konusuna dair yaptığı değerlendirmelerde, “Af konusu, toplumda hassasiyetle ele alınması gereken bir meseledir. Suç işleyen herkesin cezasını çekmesi gerekir. Ancak adaletin sağlanması adına bazı reformlar yapılabilir” dedi.