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Sorgun’da Çocuk Havuzda Boğuldu

ÇOCUĞUN BOĞULMASI HUSUSUNDA ÜZÜCÜ OLAY

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yer alan bir termal otelde meydana gelen olayda, havuza düşen çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Deniz Buğra Yiğit (7), babasıyla birlikte Safa Termal Otel’in havuzuna girdi. Babası havuz başından kısa bir süre ayrıldığı anda çocuk havuza düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA TEDAVİ BAŞARISIZ OLDU

Diğer havuzda bulunan kişiler tarafından geç fark edilen Deniz, havuzdan çıkarıldı ve sağlık ekibi hemen çağrıldı. Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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