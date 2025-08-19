Haberler

Sorgun’da Drift Yapan Sürücüye Ceza

CEZA KESİMİ HAFİF BİR CEZAYLA SONUÇLANDI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde drift yapan bir sürücüye toplamda 46 bin 392 lira ceza uygulandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, drift olayını araştırmaya başlayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara Bulvarı’nda drift yapıldığına dair ihbar almasının ardından derhal harekete geçtiğini belirtti.

SÜRÜCÜNÜN TESPİTİ GÜVENLİK KAMERASIYLA YAPILDI

Ekipler, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve drift yapan sürücüyü tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücünün Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği toplam 46 bin 392 lira ceza alması sağlandı.

