Sorgun’da Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

KAÇAK KAZI YAPAN ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yasa dışı kazı yapan dört kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube ekipleri, devriye kontrolleri sırasında kaçak kazı yapan kişileri tespit etti.

BASKINDA YAKALANDILAR

Ekiplerin gerçekleştirdiği baskında V.K., E.U., R.T. ve K.B. isimli kişiler suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 1 adet hilti, 1 adet dedektör, 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet çekiç ve 1 adet murç da ekipler tarafından ele geçirildi. Şahıslar, gözaltına alındı.