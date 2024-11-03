Sorgun’da Türk Sinemasının Yıldızları Duvarlarda

RESİM YETENEĞİNİ ERKEN YAŞTA KEŞFETTİ

Küçük yaşlarda resim yeteneğini keşfeden Ressam Ahmet Çetin, bu tutkuyu mesleğe dönüştürdü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun olduktan sonra pek çok işletme ve kurumun duvarlarını sanatıyla renklendirdi. Çetin, özellikle memleketi Sorgun’daki kafe, restoran, mağaza ve kamu binalarında yaptığı resimleriyle dikkat çekiyor.

YEŞİLCAM FIGÜRLERİYLE DOLU DUVARLAR

Ahmet Çetin’in dikkat çeken çalışması, bir çay bahçesine Yeşilçam’ın unutulmaz film yıldızlarını resmetmesi oldu. Türk sinemasının sevilen figürlerini duvarlarda yaşatan bu çay bahçesi, vatandaşların tercih ettiği uğrak noktalardan biri haline geldi. Çetin, çalışma yapacağı işletmelerden bazen belirli örnekler isteyerek, bazen de hayal gücünü özgürce kullanarak eserler üretiyor.

GELECEK PLANI VE SANATİ HALKA ULAŞTIRMA İSTEĞİ

Bazı çalışmalarında geçmiş dönem heykel figürlerini modern sanatla birleştiren Çetin, ilerleyen zamanlarda Sorgun’un cadde ve sokaklarını da kendi sanatıyla renklendirmeyi planlıyor. Çetin, sanatı halka ulaştırma arzusunu vurgularken, “Memleketimizin görünmeyen pek çok duvarı var. İstiyoruz ki o duvarlar resmedilsin, halka açılsın. Sanata ve ilçemize katkı sağlasın. Büyükşehirlerde olduğu gibi Sorgun’un da turistik bir cazibe merkezi haline gelmesini istiyorum” şeklinde ifade ediyor.