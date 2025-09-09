Sorgun’daki Kaçak Yapılar Yıkılıyor

KAÇAK YAPILARA KARŞI MÜCADELE

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye ekipleri, tespit edilen kaçak ve imara aykırı yapıları yıkmaya başladı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu aşamada şehrin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gelişimi için kararlılık gösterdiklerini ifade etti. Ekinci, Fen İşleri ve İmar müdürlüklerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen bu çalışmaları vurguladı.

MODERN VE GÜVENLİ BİR SORGUN HEDEFİ

Ekinci, “Bu kapsamda imara aykırı yapılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Amacımız Sorgun’un daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşmasıdır.” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, vatandaşların destekleri ve anlayışları için teşekkür eden Ekinci, Sorgun’u birlikte daha güzel yarınlara taşıyacaklarını kaydediyor.