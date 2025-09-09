Haberler

Sorgun’daki Kaçak Yapılar Yıkılıyor

KAÇAK YAPILARA KARŞI MÜCADELE

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye ekipleri, tespit edilen kaçak ve imara aykırı yapıları yıkmaya başladı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu aşamada şehrin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gelişimi için kararlılık gösterdiklerini ifade etti. Ekinci, Fen İşleri ve İmar müdürlüklerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen bu çalışmaları vurguladı.

MODERN VE GÜVENLİ BİR SORGUN HEDEFİ

Ekinci, “Bu kapsamda imara aykırı yapılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Amacımız Sorgun’un daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşmasıdır.” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, vatandaşların destekleri ve anlayışları için teşekkür eden Ekinci, Sorgun’u birlikte daha güzel yarınlara taşıyacaklarını kaydediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Haberler

Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.