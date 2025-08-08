Sorgun FEST, Konserlerle Başladı

SORFEST VATANDAŞLARI BULUŞTURDU

Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen SORFEST, bölgede birçok vatandaşı bir araya getirdi. Eypio ve Gülden’in konserleri ile başlayan festival, Şakir Efendi Şehir Meydanı’na kurulan sahnede binlerce dinleyici ile buluştu. Konserler devam ederken, Hayko Cepkin, Atilla Yılmaz ve Merve Özbey’in performansları da festivalin renkli karelerine eşlik ediyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ OLMAKLA GURUR DUYUYORUZ

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekici, “Marka değeri olan bir festivali hayata geçirdik” diyerek SORFEST’in önemini vurguladı. Ekici, “Bölgenin en büyüğünü yapıyoruz. İç Anadolu bölgesindeki festivallerin en büyüğü ve en kalabalık olanı ile müthiş bir organizasyonla bu yıl yine SORFEST’i gerçekleştireceğiz. Hayko Cepkin’in bizim hemşerimiz, Yozgatlı olması hasebiyle bugün burada ağırlıyor olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Memleketine olan hasretini de bir nebze olsun gidereceğini düşünüyorum. Sorgun, Anadolu’nun incisi, Anadolu’nun delikanlısı bir ilçemiz. Civardan özellikle gelen ziyaretçilerimizin olacağını biliyoruz. Hepsini memnuniyetle ağırlamaktan da mutluluk duyarız” sözleriyle festivalin yerel halk için önemini belirtti.