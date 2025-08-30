Sorgun Kaymakamı İncelemelerde Bulundu

SORGUN KAYMAKAMI İNCELEMELERDE BULUNDU

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Pteria Antik Kenti ve kazı çalışması yapılan Keykavus Kalesi’nde detaylı incelemelerde bulundu. Kaymakam Canpolat, Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez ile kazıda görevli arkeologlardan mevcut kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ANTİK ESERLER HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Prof. Dr. Dönmez, kazılar esnasında ortaya çıkan antik eserlerden bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçasının, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilendiğini aktardı. Dönmez, antik kentin geçmişte yakılıp yağmalanması nedeni ile nitelikli kültür varlıklarına nadir rastlandığını vurguladı.

YERLERİN TURİZM İÇİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kaymakam Canpolat, bu tür tarihi alanların Yozgat turizmi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Bu özellikleri ile bölgenin turistik potansiyelinin artırılabileceği düşünülüyor.