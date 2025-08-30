Sorgun Kaymakamı İncelemelerde Bulundu

Haberler

SORGUN KAYMAKAMI İNCELEMELERDE BULUNDU

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Pteria Antik Kenti ve kazı çalışması yapılan Keykavus Kalesi’nde detaylı incelemelerde bulundu. Kaymakam Canpolat, Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez ile kazıda görevli arkeologlardan mevcut kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Dönmez, kazılar esnasında ortaya çıkan antik eserlerden bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçasının, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilendiğini aktardı. Dönmez, antik kentin geçmişte yakılıp yağmalanması nedeni ile nitelikli kültür varlıklarına nadir rastlandığını vurguladı.

Kaymakam Canpolat, bu tür tarihi alanların Yozgat turizmi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Bu özellikleri ile bölgenin turistik potansiyelinin artırılabileceği düşünülüyor.

