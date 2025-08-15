Sorgun Sahilinde Siyam İkizi Yavrular

NADİR BULUNTU: SİYAM İKİZİ CARETTA CARETTA YAVRULARI

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Titreyengöl sahilinde gerçekleştirilen yuva taramasında, siyam ikizi caretta caretta yavruları tespit edildi. Türkiye’de ilk kez canlı olarak bulunan bu yavrulara ‘Yosun’ ve ‘Mercan’ isimleri verilerek korumaya alındı. Prof. Dr. Hakan Sert, bu kaplumbağaların ayrılma ihtimalinin yüzde 60 seviyesinde olduğunu belirtti.

YAŞAM ŞANSI VE ÖNEMİ

Manavgat’ın Sorgun Titreyengöl sahilinde 13 Ağustos’ta yapılan yuva taramasında nadir bulunan siyam ikizi caretta caretta yavruları, DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği ekipleri tarafından kumun altında keşfedildi. Ekipler, yavruları çıkararak derneğin bakım merkezine götürdü. Prof. Dr. Hakan Sert, bu yavruların yapışık ikiz olarak dünyaya geldiğini ifade ederek, “Her canlıda görülebilen bir durum. 10 bin ikizden biri ayrılmadan gelişiyor. Organların birleşim durumu, yaşama şanslarını etkiliyor. Şu anda röntgen çekimleri ve veteriner incelemeleri sürüyor” dedi.

NADİRLİĞİNİN NEDENLERİ

Prof. Dr. Sert, yavruların kumdan çıkamamasının sebebinin de kollarının farklı yönlere kazmasından kaynaklandığını belirtti. “Normalde yukarı doğru kazarak çıkarlar. Ancak ikizlerin kolları farklı yönlere kazdığı için çıkamamışlar. DEKAFOK ekibi tarafından yuvada keşfedildiler. Bilimsel olarak çok nadir görülen bir durum. 25 yıllık deneyimimde bu tür örneklerle az karşılaştık” şeklinde konuştu.

İLK KEZ CANLI OLARAK GÖRÜLDÜ

DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği Kurucu Başkanı Seher Akyol, siyam ikizi caretta carettaların Türkiye’de ilk kez canlı olarak tespit edildiğini belirtti. Akyol, “10 kilometrelik Sorgun Side sahilinde her gün devriyelerimizi sürdürüyoruz. İlk anne gelişi ile işaretlediğimiz yuvalardan yavrular çıkmaya başladı. Kontrol sırasında bir siyam ikiziyle karşılaştık. Daha önce İtalya ve Barcelona’da görülmüştü ama Türkiye’de böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Bu bizim için bir ilk ve sürpriz oldu” dedi.

SAĞLIK DURUMU VE GELECEK

DEKAFOK yetkilileri, yavruların sağlık durumunu dikkatle takip ediyor ve akademik verilerle belgeleme çalışmalarını sürdürüyor. Siyam ikizlerinin ayrılma kararının, yapılacak detaylı incelemelerin ardından kesinleşeceği bilgisi paylaşıldı. Yavruların sağlığına dair gelişmeler, koruma çalışmaları kapsamında izlenmeye devam edilecek.