Sorumsuz Sürücü Aracını Yol Ortasında Bıraktı

SORUMSUZ SÜRÜCÜ YOL ORTASINA ARACINI PARK ETTİ

Samsun’da dikkatsiz bir sürücü, aracını yol ortasında bırakarak gitti ve bu durum diğer sürücülerin tepkisini çekti. Olay, İlkadım ilçesindeki Kale Mahallesi Orhaniye Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü, 55 MA 0344 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari aracı yol ortasına bıraktı ve oradan ayrıldı.

TRAFFİK ENGELİ VE TEPKİLER

Aracın yol ortasında bırakılması, trafiğin durmasına neden oldu. Kısa bir süre içinde, park edilen aracın arkasında uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca gelmeyen sürücü, diğer sürücüleri oldukça öfkelendirdi. Nihayet 15 dakika sonra gelen sürücü, diğer sürücülerden “Buraya araç mı bırakılır, hiç mi aklın yok” şeklinde sert tepkiler aldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Sorumsuz sürücünün aracını alması sonrası, trafikteki sıkıntı ortadan kalktı ve yol yine akışa geçti.