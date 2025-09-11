Soruşturma Başlatıldı, İddialar Üzerine

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding içinde suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığı ile “nitelikli dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” gibi suçların işlendiği yönünde bir soruşturma açtı. Bu sürecin başlangıcı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin İnceleme raporları ile geldi. Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketlerde kaynağı belirsiz büyük tutarda para girişleri yapıldığı ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmaya çalışıldığı belirlendi. İlgili raporlarda, sahte belgeler düzenleyerek vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı da tespit edildi.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, birçok şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı iddia ediliyor. Yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmaya çalıştıkları öne sürülüyor. Ticari faaliyeti olmayan şirketlerdeki sermaye artışları da inceleme konusu oldu. Şirketlerin ortaklarına gösterdikleri borçların gerçek olmadığı, bu borçların yeniden yatırılan tutarlarla ilişkilendirildiği belirtiyor. Yapılan bu işlemler, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması niteliği taşıyor.

GENİŞLETİLEN SORUŞTURMA

MASAK raporlarına göre genişletilen soruşturmada, suç örgütünün elde ettiği yasa dışı gelirleri kullanarak ticari hacmini genişlettiği tespit edildi. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerdeki şirket alımları ve yatırım faaliyetlerinin suç gelirleri ile finanse edildiği ifade ediliyor. Şüphelilerin, yasa dışı kazançlarını farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar kazanmaya çalıştıkları belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu sabah gerçekleştirdiği bir operasyonla, Can Holding bünyesindeki 121 şirketin malvarlığına el koydu ve şirketlere TMSF kayyumu atadı.

GÖZALTILAR VE OPERASYONLAR

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen yer alıyor. Ancak Murat Can ve Mehmet Şakir Can’ın kaçak olduğu öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde, söz konusu şirketlere ait olduğu iddia edilen işyerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekipleri tarafından arama ve inceleme işlemleri gerçekleştirildi.