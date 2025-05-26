Soruşturma Devam Ediyor, 45 Şüpheli Var

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sürüyor. Söz konusu soruşturma çerçevesinde İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda yapılan incelemelerde bazı hukuka aykırı durumlar tespit ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin işlemleri, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İFADELERİ 14 SAVCI ALIYOR

Gözaltına alınan 45 şüphelinin ifadeleri, 14 savcı tarafından alınıyor. Şüpheliler arasında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın gibi isimler de bulunuyor. İfadelere, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda başlandı.

AKIN’IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın emniyetteki ifadesi gündeme geldi. Akın, herhangi bir suç işlediğini düşünmediği için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini, bildiklerini içten bir şekilde paylaşacağını ifade etti. İmamoğlu’nun resmi konutundaki kameraları söken şüpheli Davut Bildik’in ifadesinin okunmasının ardından, Akın’a kameraların neden söküldüğü, talimatı kendisinin verip vermediği ve cihazların neden kullanılamaz hale geldiği soruları yöneltildi.

KAMERALARLA İLGİLİ YENİ SAVUNMA

Akın, 21 Mart akşamı başkanlık konutunun taşınma kararı alındığını belirterek durum hakkında şunları söyledi: “Davut Bildik, kamera kayıt ve cihazlarının kontrolü konusunda yetkilidir. Kendisi ile artık konutta bir kayıt cihazına ihtiyaç kalmayacağı için teslim edilmesi gerektiğini konuştuk. Burada net bir talimat verilmemiştir. Bu, sadece standart lojistik taşınmanın gereği olarak yapılmıştır ve hiçbir bilgi saklama amacı yoktur.” Akın, cihazların vekalet sürecinde ne zaman söküldüğü, İSBAK’a teslim edilmesi süreci ve cihazların çalışmayan hale gelmesi hakkında bilgiye sahip olmadığını da ekledi.

KASAPOĞLU’NA TELEFONLA İLGİLİ SORULAR YÖNELTİLDİ

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, verdiği ifadede devlet memuru olduğunu, aylık gelirinin ise 220 bin lira olduğunu ifade ederek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti. Kendisine gösterilen şüpheliler ile hiç ticari ilişkisinin olmadığını ifade etti. Ele geçirilen telefonun kime ait olduğu hakkında ise bilgi vermenin mümkün olmadığını savundu.

ÖZGÜNER’İN EVİNDE BULUNAN TELEFON

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, savcılığa verdiği ifadede, kendi talebiyle avukatı aracılığıyla evinde arama yapılmasını istediğini söyledi. Özgüner, evinde ele geçirilen bir iPhone marka cep telefonunun nasıl elde edildiğini anlattı; bu telefonun Kadriye Kasapoğlu tarafından verildiğini ifade etti.

FİRARI 4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine bazı şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler arasında önemli isimler yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, firari durumda olan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlgili soruşturmanın kapsamı, “yolsuzluk”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarını içeriyor.