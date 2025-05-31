Soruşturma Devam Ediyor, Gözaltılar Var

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. 19 Mart’ta başlatılan soruşturmanın 5. dalga operasyonunda, aralarında Gaziosmanpaşa ve Avcılar belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRTİLEN İSİMLER

Bu gözaltı kararı verilmiş olan kişiler arasında, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB iştiraki İSFALT Müdürü Burak Korzay, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu yer alıyor. Soruşturma çerçevesinde evlerde arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.