Soruşturma Devam Ediyor, Saldırgan Yakalanmadı

SUİKAST SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

ABD’de Başkan Donald Trump’ın öne çıkan destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk’e yönelik dün gerçekleştirilen suikasta ilişkin soruşturma devam ediyor. Saldırgan henüz yakalanamadı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalara dair bir basın toplantısı düzenledi. FBI, Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını da kamuoyuyla paylaştı.

BİLGİLER İÇİN ÖDÜL AÇIKLANDI

FBI, Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanmasına yardımcı olacakları bildirenlere 4 milyon liraya kadar ödül verileceğini açıkladı. Bu açıklama üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir beyanat geldi. Trump, Kirk’ün katilini bulmak amacıyla geniş bir insan avı başlattıklarını duyurdu ve “Onu yakalamayı umuyoruz” dedi.