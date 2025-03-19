Soruşturma Kapsamında İsmaİl Saymaz Gözaltında

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, gazeteci İsmail Saymaz’ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala’nın web sitesinin hazırlanması ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırmak amacıyla planladığı televizyon kanalının kurulması konusunda rol alan kişilerle yaptığı konuşmalara dair içerikler tespit edildi.

İSMAİL SAYMAZ’IN İRTİBATI

Bu soruşturma doğrultusunda, Saymaz’ın Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar süresince yoğun bir iletişim içinde olduğu ve sosyal medyada olaylara dair çok sayıda paylaşım yaptığı belirlendi. Olaylarda aktif bir şekilde yer alarak sosyal medya üzerinden gerçekle bağdaşmayan bilgiler paylaştığı ve vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Soruşturma kapsamında İsmail Saymaz, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı.