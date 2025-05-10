Soruşturma Kapsamında Tutuklu Olivier H

OLİVİER H’YE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Fransa’da 25 Nisan’da Müslüman genç Aboubakar Cisse’yi camide bıçaklayarak öldüren şüpheli Olivier H, “ırk veya dine dayalı kasten öldürme” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamına alındı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, katil zanlısı olan Olivier H, dün İtalya’dan Fransa’ya geri gönderildi. Soruşturma çerçevesinde, Olivier H bugün Nimes kentinde sorgu hakimi karşısına çıkarıldı. Nimes Savcılığı, şüpheli Olivier H’nın “ırk veya dine dayalı cinayet” suçlamasıyla geçici olarak tutuklandığını duyurdu.

AVUKATININ AÇIKLAMALARI

Olivier H’nin avukatı Adrien Gabeaud, müvekkili hakkında sağlık sorunları nedeniyle belirtilen suçlamalarla ilgili ifade veremediğini belirtti. Gabeaud, bu sağlık durumu nedeniyle bir değerlendirme talep edeceğini ifade etti.

SALDIRIYA GİDEN SÜREÇ

Saldırım, Olivier H’nin 25 Nisan’da Fransa’nın Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi’nde Aboubakar Cisse’den namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemesiyle başladı. Cisse, örnek kişiliği ile tanınan biri olarak, bu teklifi kabul etti. Olivier H, Cisse secdeye gittiği sırada yaklaşık 50 kez bıçaklayarak bu anı kaydettikten sonra sosyal medya platformunda paylaşmıştı. Saldırının hemen ardından Olivier H, İtalya’nın Pistoia şehrine kaçtı. 27 Nisan’da bir polis karakoluna teslim olmuş ve Fransa’ya geri gönderilmesini kabul etmişti.