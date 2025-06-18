Soruşturma Tamamlandı, Cezası İddianameyle İsteniyor

CENAZE TÖRENİNDEKİ SALDIRI OLAYI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreyya Önder için 4 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen cenaze töreninin hemen ardından gerçekleşen saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Söz konusu saldırı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik olarak Selçuk Tengioğlu tarafından gerçekleştirildi.

IDDIANAME HAZIRLANDI

Selçuk Tengioğlu hakkında, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçlamasıyla 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle bir iddianame hazırlandı. İddianamede, Tengioğlu’nun saldırıyı yalnız başına gerçekleştirdiği ve herhangi bir yardım almadığı vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor…