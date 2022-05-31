Fenerbahçe ile sözlemesi sona eren Sosa'nın yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe ile sözlemesi sona eren tecrübeli oyuncu Sosa’nın Ankaragücü ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Jose Sosa’ya yeniden Süper Lig’e dönen ve iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Ankaragücü ile anlaştı.

ankaragücü’nden flaş hamleler üst üste geliyor PSG’yle sözleşmesi biten Gueye’yi gündemine alarak transferde ses getireceğinin sinyallerini veren Sarı-Lacivertliler, şimdi de Fenerbahçe’den ayrılan Jose Sosa’nın peşinde düştü.

Fanatik’in haberine göre; şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig ’de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca, Jose Sosa ile bizzat görüştü. Şu anda tatilde olan Arjantinli yıldızla anlaşan Başkent ekibi imzayı ise tatil sonrası atacak.