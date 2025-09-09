Sosyal Akıl Derneği, Yeni Eğitim Projesi

TOPLUMSAL FAYDA ODACILI TEKNOLOJİ PROJESİ BAŞLIYOR

Sosyal Akıl Derneği, toplumsal fayda odaklı teknoloji projelerine bir yenisini ekleyerek “Kurumsal İşbirliği ve Sosyal Etki İçin Sosyal Akılla Yapay Zeka Projesi” ile önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor. İbn Haldun Üniversitesi, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Düşünce ve Strateji Araştırmaları Merkezi (İSDAM), Sivil Toplum Merkez Üssü Derneği (STMÜ) ve İlksen Ol Gençlik Hareketi Derneği ile birlikte kapsamlı bir eğitim programı hazırlanıyor. İlk eğitim, 4 Ekim’de “değerli eğitmenlerle” başlayarak, projenin sonunda kurulacak profesyonel ağ ile etkinin sürdürülebilmesi hedefleniyor. Projeye katılmak isteyen adayların başvuruları devam ediyor.

EĞİTİM MARATONU BAŞLIYOR

Sosyal Akıl Derneği’nin Ağustos ayındaki tanıtım toplantısında büyük ilgi gören “Kurumsal İşbirliği ve Sosyal Etki İçin Sosyal Akılla Yapay Zeka Projesi”nde eğitim maratonu başlamak üzere. Bu projeye katılmak isteyenler için eğitmen ve katılımcı başvuruları sürdüğü bildirildi. İlk grup eğitimleri, 4 Ekim 2025’te başlayacak. Katılımcıların programlarına esneklik sağlaması ve daha verimli bir öğrenme ortamı oluşturulması amacıyla eğitimler dört ayrı grup halinde düzenlendi. Her grup, Cumartesi ve Pazar günleri 09.30-17.30 saatleri arasında sürecek üç gün boyunca 20 saatlik eğitim alacak.

KALICI ETKİ HEDEFİ

Proje, yalnızca bir eğitim programı olmanın ötesinde kalıcı bir etki yaratmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, eğitimlerin tamamlanmasının ardından tüm katılımcıları ve eğitmenleri bir araya getirecek “Sosyal Akıl Karma Zeka (Akıl-Yapay Zeka) Ağı” kurulacak. Bu ağ, mezunların bilgi ve deneyim paylaşımını sürdürmelerini, yeni projelerde işbirliği yapmalarını ve alanlarındaki gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak. Dernek yetkilileri, projenin kapılarının hala açık olduğunu belirtti. Yapay zeka alanında kendini geliştirmek ve bunu sosyal faydaya dönüştürmek isteyen potansiyel katılımcılar için başvuru süreci devam ediyor. Ayrıca, bu projede bilgi ve deneyimlerini aktarmak isteyen alanında uzman eğitmenler için başvuru kanalları da aktif. Projenin bir parçası olmak isteyen adaylar, başvuru detayları ve süreç hakkında bilgi almak için www.sosyalakil.org.tr veya proje sitesi www.sosyalakil.org adresini ziyaret edebilirler.