Sosyal Akıl Derneği Yeni Proje Düzenliyor

EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

Toplumsal fayda odaklı teknoloji projelerine yeni bir katkı sunan Sosyal Akıl Derneği, “Kurumsal İşbirliği ve Sosyal Etki İçin Sosyal Akılla Yapay Zeka Projesi”ni hayata geçiriyor. İbn Haldun Üniversitesi, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Düşünce ve Strateji Araştırmaları Merkezi (İSDAM), Sivil Toplum Merkez Üssü Derneği (STMÜ) ve İlksen Ol Gençlik Hareketi Derneği işbirliği ile kapsamlı bir eğitim programı hazırlanmakta. İlk eğitim, 4 Ekim’de “birbirinden değerli eğitmenlerle” başlayacak ve projenin sonunda kurulacak profesyonel ağ ile etkinin sürdürülmesi hedefleniyor. Projeye katılmak isteyen adaylar için başvurular hala açık.

EĞİTİM MARATONU BAŞLIYOR

Sosyal Akıl Derneği tarafından sunulan ve Ağustos ayında büyük ilgi gören bu proje çerçevesinde eğitim maratonu başlıyor. Projeye katılmak isteyenler için eğitimci ve katılımcı başvuruları halen devam ediyor. İlk grup eğitimlerinin 4 Ekim 2025 tarihinde başlayacak olması duyuruldu. Katılımcıların programlarına esneklik sağlamak ve daha verimli bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla eğitimler dört ayrı grup halinde planlandı. Her grup üç tam gün eğitimin ardından 20 saatlik bir eğitim alacak ve etkinlik Cumartesi ve Pazar günleri 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Projeye yönelik eğitim programı, sadece geçici bir eğitim programı olmanın ötesinde kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, eğitimlerin tamamlanmasının ardından tüm katılımcılar ve eğitmenler bir araya gelecek “Sosyal Akıl Karma Zeka (Akıl-Yapay Zeka) Ağı” kurulacak. Bu ağ, mezunların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına, yeni projelerde işbirliği yapmalarına ve alanlarındaki gelişmeleri birlikte takip etmelerine olanak tanıyacak. Dernek yetkilileri, projeye katılmak isteyenlerin kapılarının hala açık olduğunu vurguladı. Yapay zeka alanında kendini geliştirmek ve bunu sosyal faydaya dönüştürmek isteyen tüm katılımcılar için başvuru süreci devam ediyor. Ayrıca, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen uzman eğitmenler için de başvuru imkanları açık tutuluyor. Projeye katılmak isteyen adaylar, başvuru detayları ve süreci hakkında bilgi almak için www.sosyalakil.org.tr veya proje sitesi www.sosyalakil.org adresini ziyaret edebilirler.