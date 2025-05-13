Sosyal Güvenlik Haftası Van’da Kutlandı

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLANDI

Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Sosyal Güvenlik Haftası’ Van’da da gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bir açıklama yapan Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, bu yılki sloganlarının “Kayıtlı Çalış, Güvenli Yaşa” olduğunu ifade etti. Göksoy, çalışma hayatının eşsiz unsurlar üzerine kurulu olduğuna dikkat çekerek, “Bu unsurlardan birinin eksikliği, sistemin bütününü olumsuz etkileyebilir” dedi. Çalışmanın yalnızca geçim sağlama amacı taşımadığını, insan olmanın, üretme pratiğinin ve topluma yararlı olmanın bir gerekliliği olduğunu belirten Göksoy, “Çalışmak aynı zamanda geleceği inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM SORUNU

Sosyal güvenliğin, bireyleri karşılaşabilecekleri birçok riske karşı koruma sağlamak amacıyla oluşturulan politika ve sistem bütünlüğü olduğunun altını çizen Göksoy, Türkiye’de gelişmiş bir sosyal güvenlik sisteminin mevcut olduğunu vurguladı. Ancak, kayıtlı çalışmanın bu sistemden yararlanmanın temel şartı olduğuna dikkat çekti. “Sosyal güvenliğin bu denli önemli olmasına rağmen, bazı vatandaşlarımız hala sosyal güvencesiz” diyen Göksoy, kayıt dışı istihdamın bu sorunun başlıca nedeni olduğunu belirtti. Kayıt dışı istihdamın, çalıştığı halde hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemesi durumunu ifade etti.

İSTİHDAMLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Göksoy, kayıt dışı istihdamın Türkiye’de önemli bir sorun olarak varlığını koruduğunu vurguladı. “Bu sorunun önüne geçmek için birçok yöntem denendi ve sonuç olarak kayıt dışı istihdam oranlarında ciddi azalmalar elde edildi” şeklinde konuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek için çeşitli stratejiler geliştirdiklerini kaydetti. Bu stratejiler arasında, hizmet kalitesinin artırılması, kurumsal veri paylaşımına dayalı denetim uygulamaları ve bilgilendirme faaliyetleri mevcut. Göksoy, “Kurum işlemlerinin büyük kısmı elektronik ortama taşındı ve işlem süreçleri kısaldı” dedi.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Denetim öncesinde işverenlere gönderilen bilgilendirme yazıları ile hakların ve yükümlülüklerin hatırlatıldığına dikkat çeken Göksoy, “Bu uygulama sayesinde denetim ağı genişletilmiştir” ifadesini kullandı. İşverenlerin prim ödemelerini düzenli yapmalarını teşvik etmeye yönelik uygulamaların, daha fazla kişinin sigortalı çalışmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, sosyal güvenliğin güçlenmesi ve bireylerin geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak için kayıt dışı istihdam sorunuyla topluca mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.