Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kısıtlama Getiriyor

SGK, YIPRANMA PAYI İÇİN YENİ DÜZENLEME YAPIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında, erken emeklilik imkanı sunan “yıpranma payı” ile ilgili kısıtlamalar gündeme geliyor. SGK’nın “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yıpranma payından yararlanan meslek grupları arasında madenciler, demir-çelik işçileri, askerler ve basın mensupları gibi çeşitli meslekler yer alıyor.

RİSKE MARUZ KALMAYAN MESLEKLERDEN BİLDİRİM YAPILDI

Yapılan incelemelerin ardından, yıpranma payı kapsamındaki iş yerlerinden risk taşımayan meslek gruplarının SGK’ya bildirimde bulunduğu tespit edildi. Bu meslekler arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli ve sekreter gibi meslekler bulunuyor.

KISITLAMALAR BAŞLIYOR

Milliyet gazetesinin haberine göre, bu düzenleme ile SGK, erken emeklilik imkanı sağlayan yıpranma payı için kısıtlamalara gidecek. Kısıtlanan meslek kodlarına göre, iş yerleri tarafından SGK’ya yapılan hizmet bildirimleri engellenecek ve işverenlere hata mesajı gönderilecek.

YENİ DÜZENLEME NİSAN’DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Alınan kararlar, Nisan 2025 döneminden itibaren yürürlüğe girecek. Bununla birlikte, madencilerin, demir-çelik işçilerinin, askerlerin ve basın mensuplarının yıpranma payı kısıtlamalarından muaf tutulacağı belirtiliyor. Bu meslek grupları, mevcut düzenlemeler doğrultusunda yıpranma payından yararlanmaya devam edecek.