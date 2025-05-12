Sosyal Güvenlik Sistemi Hepimizin Hakkıdır

SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, “Sosyal güvenlik, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistemdir. Sosyal güvenlik hepimizin hakkıdır” diye belirtti. Her yıl 16 Mayıs’ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Haftası’nın 19.’su kutlanıyor.

TÖREN DETAYLARI VE KONUŞMASI

Bu çerçevede Samsun’da Onur Anıtı’nda bir tören düzenlendi. Tören, anıta çelenk sunumu ile başladı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ünal Kaya, konuşmasında cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığını ifade etti. Kaya, “Sosyal güvenlik, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistemdir. SGK tarafından yürütülen sosyal güvenlik sistemi, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsamaktadır.” diyerek SGK’nın misyonunu vurguladı.

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE YENİ UYGULAMALAR

Kurum olarak uluslararası standartların üzerinde sosyal güvenlik hizmeti vermeyi amaçladıklarını, model alınan bir kurum olma hedefini üstlendiklerini belirtti. Kaya, “Bilgi ve belgeler elektronik ortama alındı, birçok işlem online yürütülmeye başlandı. Yeni sistemler ile vatandaşların hizmetleri daha güvenli ve kolay almaları sağlandı.” diye ekledi. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Reformu’nun hayata geçmesiyle birlikte kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılması konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti. “Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık” dedi.

Kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarına da dikkat çeken Kaya, toplumda sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. “Kurum olarak sağladığımız hizmetlerin iyileştirilmesi, prim teşviki uygulamaları ve kayıt dışı istihdamın düşürülmesine yönelik projelerimiz büyük katkı sunmaktadır. Sosyal güvenlik hepimizin hakkıdır. Tüm kurum çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyor, saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuşarak, haftanın önemini vurguladı.