Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, Açıklamalarda Bulundu

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİNDEN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, canlı yayın programında kamuoyunda sıkça dile getirilen “devlet, asgari ücret artışını istemiyor” iddialarına açıklık getirdi. Duman, asgari ücretin artmasının kamu adına bir zarar değil, aksine bir kâr olduğunu belirtti. Devletin asgari ücret artışından zarar değil, doğrudan gelir elde ettiğini vurguladı.

DEVLETİN KAZANÇLARI

“Asgari ücret arttıkça devlet hem sigorta primi hem de vergi topluyor. Bu artış, doğrudan kamu gelirlerini yükseltiyor,” diyen Duman, kamu yönetiminin bu duruma gelir perspektifinden baktığını ifade etti. Ancak bu durum, işveren üzerinde de etkili oluyor. Duman’a göre asgari ücretin “çok fazla” yükselmesi halinde, işverenin ödeme gücünü kaybetme riski ortaya çıkıyor. “Eğer işveren ‘Ben bu ücreti ödeyemem’ derse, işsizlik artar, istihdam azalır ve kepenk kapatmalar yaşanır. Bu da kamu yönetiminin istemediği bir senaryodur,” diyerek durumu değerlendirdi.

İSTİHDAM VE İŞGÜVENCESİ

Duman, açıklamasını sürdürerek, kamu yönetiminin asgari ücret artışını devletin gelir kaleminin artışı olarak değerlendirdiğini ifade etti. “Devlet hem sigorta primi tahsil ediyor hem de vergi tahsil ediyor. Asgari ücretin çok yüksek artışının devletin kasasına gelirden başka bir zararı yok. Ancak en önemli nokta, çalışanın istikrarı ve iş güvencesidir. Eğer asgari ücret çok fazla yükselirse, işveren ‘Ben bu parayı ödeyemem’ dediği takdirde, istihdam zarar görür, işsiz sayısı artar, işveren sayısı azalır ve kepenk kapanmaları görülür. Dolayısıyla kamu yönetimi, işçi ve işverenin ortak paydada buluşabileceği kararlar almaya çaba gösteriyor. Asgari ücretin kamu adına artması bir zarar değil, bir kâr. Fakat işverenin bu gideri karşılayabilmesi ve iş istikrarının devamı gerekir,” şeklinde sonlandırdı sözlerini.