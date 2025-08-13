Sosyal Kılıç, CHP’den İstifa Etti

Haberler

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, hem görevinden hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Kılıç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini iki dönem boyunca yürüttüğünü belirtti.

DEMOKRATİK İLKELERDEN UZAKLAŞMA

Kılıç, “Bu süreç zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen anti demokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları, artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapabilmemizi imkansız kılmıştır” şeklinde ifade etti.

Kılıç, istifasının herhangi bir baskıyla değil, kendi hür iradesiyle gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı’ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum” diye ekledi.

Gürcan, Şehit Dereli’nin Ailesiyle Buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, orman yangını nedeniyle hayatını kaybeden Eyüp Dereli'nin ailesini ziyaret etti.
Can Keleş, Beşiktaş’la İlgili İddialar Var

Fatih Karagümrük'teki başarılı performansıyla dikkat çeken Can Keleş'in Beşiktaş'la ilgilendiği iddia ediliyor. Taraftarlar, genç futbolcunun kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

