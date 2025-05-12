Sosyal Komite, Geleneksel Pilav Günü

SOSYAL KOMİTE ETKİNLİĞİYLE DAYANIŞMA ARTIYOR

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün personel dayanışmasını artırmak amacıyla oluşturulan Sosyal Komite, 2. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği’ni kalabalık bir katılımla düzenledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Düzce’nin önemli yöresel değerlerinden olan ve coğrafi işaretle tescillenmiş Konuralp Pirinci kullanılarak yapılan Konuralp Pilavı ikram edildi. Bu anlamlı organizasyon yerel lezzetlerin tanıtımına katkıda bulunarak hem damaklarda iz bıraktı hem de kurum içi iletişimi güçlendirdi.

İL MÜDÜRÜNDEN GALELE AÇIKLAMALAR

Etkinliğe katılarak personeliyle bir araya gelen İl Müdürü Esra Uzun, dayanışma havasının artırılmasına katkı sağladı. Uzun, “Sosyal Komite’nin bu tür organizasyonlarla kurum içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceğini” dile getirdi.

KÜLTÜREL FAALİYETLER DEVAM EDECEK

Sosyal Komite, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeyi de hedefliyor. Önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerle personelin sosyal yaşamına renk katmayı sürdürecek.